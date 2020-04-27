رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن الانتصار على فيروس كورونا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أنه سيتم تخفيف قيود الإغلاق الصارمة مساء الاثنين، بعد أن تمكنت بلادها من وقف تفشي فيروس كورونا بشكل واسع النطاق، مشددة على ضرورة أن تظل البلاد "متيقظة".

و قالت جاسيندا أرديرن أن نيوزيلندا أوقفت "التفشي واسع النطاق وغير المحدد لوباء كوفيد-19 في المجتمع"، مشيرة إلى أن بلادها "تجنبت الأسوأ" في الوباء، وشددت على ضرورة الاستمرار في مكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقالت أرديرن: "لا يوجد عملية تفشي واسعة النطاق وغير مكتشفة في نيوزيلندا. لقد ربحنا تلك المعركة. ولكن يجب أن نظل يقظين إذا أردنا المحافظة على ذلك".

ومن المقرر أن ترفع نيوزيلندا يوم الاثنين، إغلاقها من المستوى 4، الذي ظل قائما لأكثر من 4 أسابيع، والانتقال إلى المستوى الثالث.

وخلال فترة الإغلاق من المستوى الرابع، تم إغلاق جميع الشركات تقريبا، بالإضافة إلى المدارس، بينما طلب من السكان البقاء في منازلهم إلا لغايات التسوق الضروري في محلات السوبرماركت والسير لمسافات قصيرة فقط.

يشار إلى أن نيوزيلندا قسمت مراحل الإغلاق في البلاد إلى 4 مستويات، وذلك في سبيل مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد، وتتدرج هذه المستويات، من الأقوى (الرابع) الى الأقل (الأول).

وحذرت رئيسة وزراء نيوزيلندا من وجود مخاطر جديدة ضمن المستوى الثالث، خصوصا بالنسبة إلى الأشخاص الذين كانوا على اتصال أكبر مع الآخرين.

ومن المفترض أن يشهد المستوى الثالث، السماح لتجار التجزئة والمطاعم والمدارس بإعادة فتح على نطاق أقل، حيث سيتم إعادة فتح المدارس يوم الأربعاء للأطفال حتى السنة العاشرة والذين لا يمكنهم الدراسة من المنزل، أو الذين يحتاج آباؤهم إلى العودة إلى العمل.