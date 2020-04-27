"لجنة تكافل": 70 ألف مواطن سيستفيدون من القسائم الشرائية الرمضانية

كشفت اللجنة الوطنية لإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل" تفاصيل حول مشروع القسائم الشرائية الرمضانية المخصصة للفقراء في قطاع غزة.

و أشارت الى أنه لا يوجد رابط فحص بخصوص مشروع القسائم الشرائية الذي بدأ العمل به اليوم في مختلف محافظات قطاع غزة.

و بينت اللجنة بأنها تعمل من خلال لجان اجتماعية موزعة في مختلف المحافظات، بهدف جمع المعلومات بخصوص الحالات الاجتماعية المرشحة للاستفادة من كافة مشاريع "تكافل"، نافياً وجود رابط للتسجيل من أجل مشروع القسائم الشرائية ولن يكون هناك رابط للفحص، وإن ذلك تم من خلال اللجان الاجتماعية الخاصة باللجنة.

و حول المستفيدين المشروع، أوضحت اللجنة بأن العدد بلغ 70 ألف مستفيد، منها 20 ألف مرشح تم الحصول على اسماؤهم من وزارة العمل بغزة.

و ستبدأ اللجنة اليوم الإثنين بتوزيع آلاف القسائم الغذائية على الأسر المستورة في القطاع من خلال (56) مركز تجاري موزعين على محافظات غزة.

ويرجح أن تقوم اللجنة بالتواصل مع المستفيدين من خلال رسائل خاصة على هواتفهم بالمكان والزمان، كما جرت العادة في السنوات والمشاريع الماضية.