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البطش: الفصائل تدعم اجراءات الصحة بغزة لحماية شعبنا من "كورونا"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:36 - 27 ابريل 2020
الصحة والفصائل الصحة والفصائل
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أكد منسق لجنة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة خالد البطش اليوم الاثنين 27/4/2020، دعم فصائل العمل الوطني والإسلامي  لكافة الجهود والاجراءات التي تشرف على تنفيذها وتقرها وزارة الصحة من أجل حماية أبناء شعبنا من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش بوفد من قيادات فصائل العمل الوطني والاسلامي لاطلاعه على جهود وزارة الصحة في مواجهة كورونا

وبين البطش، أن وزارة الصحة تمكنت وبكل اقتدار من هندسة الاجراءات التي نجحت وبحد كبير في حماية قطاع غزة من انتشار فيروس كورونا

وأكد على أن وزارة الصحة تقف بامتياز كفارس لهذه المرحلة لتخطي حالة الخطر الذي يداهم العالم وفلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص .

وحيا البطش، الصورة المتكاملة للجهد الحكومي المشترك ، والمسئولية المجتمعية التي عبر عنها ابناء شعبنا ووقفة كافة فصائل العمل الوطني والاسلامي للحد من انتشار الوباء في غزة المحاصرة.

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