الأونروا تصرف 50 دينار للاجئين من أبناء غزة القاطنين في مخيم جرش

قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين"الأونروا" في الأردن اليوم الاثنين 27/4/2020 بدء توزيع مساعدة نقدية لمرة واحدة لدعم لاجئي فلسطين من أبناء غزة القاطنين في مخيم جرش للتخفيف من المعاناة الناجمة عن فقدان سبل العيش والاعباء الاقتصادية التي خلفتها جائحة فايروس كورونا.

وقال بيان للأونروا انه سوف يتلقى حوالي 20500 شخص، مساعدة نقدية لمرة واحدة بقيمة 50 دينار أردني لكل فرد من أفراد الأسرة المسجلين في الأونروا ضمن المعايير التالية: الأسر التي ترأسها أنثى، الأسر التي يرأسها كبير بالسن (60 سنة فما فوق)، الأسر التي يرأسها أشخاص ذوي الإعاقة، الأسر التي لديها أطفال بعمر 5 سنوات فما دون. وسيتم توزيع المساعدات خلال شهر رمضان ابتداءً من 27 أبريل إلى 20 مايو 2020.

وحرصت الوكالة على التعاون مع دائرة الشؤون الفلسطينية ولجنة خدمات المخيم لضمان التوزيع الآمن والمنظم لهذه المساعدات على العوائل المستحقة في مخيم جرش