يبحث الكثير من ابناء الدول العربية وخاصة المصريين على تردد قناة الشرق الجديد 2020 لمتابعة اخر الاحداث السياسية في الوطن العربي وبالتحديد في مصر.

القناة هي قناة معارضة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتقدم الاخبار السياسية بقالب جميل وجذاب جدًا من أجل اشباع رغبات الجماهير والمتابعين.

ويلجأ الكثير للبحث عن تردد قناة الشرق 2020 Elsharq التي تعمل على تقديم برامجها بالمجان للمشاهدين والمتهمين العرب.

القناة تأسست عام 2019 ومقرها الرئيسي في العاصمة التركية اسطنبول وتبث برامجها على مدار الـ24 ساعة.

تسلط القناة الضوء في برامجها على المشاكل التي تعاني منها مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تعرضت القناة لوقف البث أكثر من مرة بسبب معارضتها للنظام في مصر لكن القناة عادت عام 2018 ووفرت ترددات جديدة.

ويتم مواصلة مواجهة القناة بقطع بثها وتغيير تردداتها لذلك سنقدم لكن تردد قناة الشرق الجديد 2020 وهي كالتالي:

* تردد قناة الشرق 2020 Elsharq الجديد على نايل سات حسب الجدول الآتي:

تردد قناة الشرق حصريا

القمر: نايل سات – التردد 12687 – FEC/SR 27500 - الاستقطاب H – الجودة: – 5/6SD

القمر: نايل سات – التردد 11315 – الاستقطاب H - FEC/SR 27500 – الجودة 5/6S

* قناة الشرق على الأقمار الصناعية

- نايل سات

التردد: 11315 - الاستقطاب: افقي او عمودي - معدل الرمز: 27500 - التصحيح: 5/6

- سهيل سات

التردد: 11142 - الاستقطاب: عمودي - معدل الرمز: 27500 - التصحيح: 4/3

- هوت بيرد

التردد: 11471 - الاستقطاب: عمودي - معدل الرمز: 27500