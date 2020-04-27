ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

قرية عابود برام الله تُشيع جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:45 - 27 ابريل 2020
الاسير الشهيد نور البرغوثي الاسير الشهيد نور البرغوثي
جوال
مشاركة

شيعت جماهير شعبنا ظهر اليوم الاثنين 27/4/2020  في قرية عابود شمال غرب رام الله، الشهيد الأسير نور البرغوثي، إلى مثواه الأخير ، بعد ان ستشهد في الحادي والعشرين من نيسان الجاري، في سجن النقب الغربي .

وانطلق موكب التشيع من مجمع فلسطين الطبي برام الله، باتجاه مسقط رأسه في قرية عابود، حيث القيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأدى المشيعون الصلاة عليه في ساحة مدرسة حميدي البرغوثي، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة قريته.

سلطات الاحتلال سلمت الشهيد البرغوثي مساء أمس الاحد ، لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد البرغوثي عند حاجز بيت سيرا غرب رام الله، حيث تم تشريح جثمانه يوم أمس في معهد الطب العدلي (أبو كبير)، بمشاركة الطبيب الفلسطيني أشرف القاضي ومحامي الهيئة.

وكان الأسير البرغوثي قد استشهد في الحادي والعشرين من نيسان الجاري، إثر سقوطه في حمام غرفته في قسم 25 بسجن النقب، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 223 شهيدا منذ عام 1967.

الأكثر مشاهدة

متعلقات