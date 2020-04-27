قرية عابود برام الله تُشيع جثمان الشهيد الأسير نور البرغوثي

شيعت جماهير شعبنا ظهر اليوم الاثنين 27/4/2020 في قرية عابود شمال غرب رام الله، الشهيد الأسير نور البرغوثي، إلى مثواه الأخير ، بعد ان ستشهد في الحادي والعشرين من نيسان الجاري، في سجن النقب الغربي .

وانطلق موكب التشيع من مجمع فلسطين الطبي برام الله، باتجاه مسقط رأسه في قرية عابود، حيث القيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأدى المشيعون الصلاة عليه في ساحة مدرسة حميدي البرغوثي، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة قريته.

سلطات الاحتلال سلمت الشهيد البرغوثي مساء أمس الاحد ، لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جثمان الشهيد البرغوثي عند حاجز بيت سيرا غرب رام الله، حيث تم تشريح جثمانه يوم أمس في معهد الطب العدلي (أبو كبير)، بمشاركة الطبيب الفلسطيني أشرف القاضي ومحامي الهيئة.

وكان الأسير البرغوثي قد استشهد في الحادي والعشرين من نيسان الجاري، إثر سقوطه في حمام غرفته في قسم 25 بسجن النقب، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 223 شهيدا منذ عام 1967.