فيديو وثائقي الأزهر الجزء الاول بعنوان "الخوذة والعمامة"

يبحث الكثير من الناس عن فيديو وثائقي الأزهر الذي يتحدث عن تاريخ نشأة الأزهر الشريف كمؤسسة دينية لها مكانتها.

لكن الباحث حول سبب تأسيس الأزهر يتعجب من ذلك سبب انشاء الازهر الشريف جاء كمؤسسة سياسية (وليست دينية) كانت تهدف إلى خدمة السلع من صانعيها الفاطميين.

ويسعى الفاطميون من خلال انشاء الازهر تقوية وتعميق الاعتقاد الشيعي في مصر ومواجهة التحيز وميل المصريين تجاه الاسلام السني.

ومع التغيير الوضع السياسي في الوطن العربي أصبح دور الازهر الشريف دور ديني ومن أقوى الدساتير المشرعة منذ عقود من الزمن.

فيديو وثائقي الأزهر

يتناول فيديو وثائقي الأزهر الذي انتجته قناة الجزيرة تاريخ المؤسسة الدينية وما جرها فيها من تغيير لدورها من وقت لآخر.

كما اوضح الفيديو أهمية هذه المؤسسة ومكانتها بعد تخريج آلاف العلماء البارزين الذين كان لهم دورًا كبيرًا في حياة الانسان.

وكذلك يتم تناول الأزهر في عهد الدولة الأيوبية والمملوكية والتحول الجوهري الذي شهده الأزهر من مركز للدعوة والتعليم الشيعي إلى منارة التعليم الديني السُني.

ثم الأزهر والدولة العثمانية، وانتهاءً بالاحتلال الفرنسي لمصر.