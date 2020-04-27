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صرف الدفعة المالية الأولى لـ120 مستفيد من مشاريع ترميم بتمويل قطري

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:16 - 27 ابريل 2020
مشروع سكني في غزة مشروع سكني في غزة
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اعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان في قطاع غزة اليوم الاثنين أنه تم صرف دفعة مالية لـ120 مستفيد من مشاريع ترميم المنازل الآيلة للسقوط وذلك بتمويل من دولة قطر.

وقال الوكيل م. ناجي سرحان أن المشروع هو عبارة عن ترميم وإعادة بناء منازل الفقراء الممول من دولة قطر الشقيقة بمبلغ مليون دولار أمريكي.

وقدم الوكيل شكره لدولة قطر الشقيقة وأميرها الشيخ تميم بن حمد على جهودهم الكبيرة ودعمهم لشعبنا الفلسطيني، مثمنًا دور السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة في هذه المشاريع.

وقال سرحان: "تم اجراء بحث اجتماعي على الوحدات السكنية المرشحة ضمن قاعدة البيانات التي تشمل 45 ألف أسرة فقيرة، وتم اختيار المرشحين لهذه الوحدات السكنية حسب الأولويات والبرامج".

ولا زالت طواقم وزارة الاشغال العامة والاسكان تعمل على مدار الساعة لخدمة أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة وفقًا لقول م. سرحان.

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