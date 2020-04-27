شحنة أجهزة طبية من الصليب الاحمر لصحة غزة لمواجهة فيروس "كورونا"

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين 27/4/2020 ، شحنة تبرعات من الأجهزة الطبية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك ضمن اطار الاستعدادات والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج: " اليوم نتسلم شحنة من الأجهزة والمعدات الخاصة بغرف العناية المركزة والتي تمثل جزءاً من الاحتياجات التي يحتاجها قطاع غزة، وفي ظل النقص الحاد الذي يواجه المرافق الصحية ندعو العالم لتقديم المزيد من الدعم في ذات السياق ، مثمناً التبرعات المقدمة من جانب الصليب الأحمر لدعم قطاع غزة."

من جانبه، أكد مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة اجناسيو كسارس أن التبرعات تشمل جهاز تنفس صناعي وشاشات مراقبة المرضى وأجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة الشفط والمضخات، وهي معدات رئيسية لعلاج الحالات الحرجة من مرضى كوفيد 19

ونوه إلى أن غزة من قبل حدوث الجائحة كانت تواجه اشكاليات جدية مستمرة تؤثر على جودة الرعاية الصحية المتاحة لسكانها، إذ يحتوي القطاع الصحي في غزة على حوالي 110 أسرة للعناية المركزة للبالغين، معظمها مشغول بالفعل، وهناك 93 جهاز تنفس صناعي فقط في وحدات العناية المركزة مقابل 2 مليون نسمة.

ودعا كسارس إلى بذل مزيد من الجهود لتجهيز للتعامل مع انتشار أوسع لكوفيد 19

وكانت تحذيرات أممية أطلقت من قبل عدد من المنظمات الدولية، حذرت فيها من الوضع الصحي الهش في قطاع غزة. في ظل مخاطر انتشار فيروس كوفيد 19