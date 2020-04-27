قصة سرقة قطر تطبيق توكلنا السعودي بعد فضيحة مدوية

لا يزال الصراع بين دولتي الخليج العربي قطر والسعودية متواصلًا وفي اوجه، فقد اتهمت قطر بـ سرقة تطبيق توكلنا السعودي الجديد للخدمات الالكترونية وتعد هذه التهمة الثانية لقطر بعد سرق تطبيق أبشر.

ووفقًا لوسائل الاعلام السعودية فإن قطر سرقت تطبيق أبشر بسبب افتقارها للبنية التحتية في المعرفة والتقنية وبناء القدرات الوطنية التي أهمل النظام الاستثمار فيهم، واتجه للاستثمار في دعم الارهاب والتطرف.

ويُؤكد الاعلام السعودي بأن أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالدوحة وراح ضحيته الكثير من المقيمين في قطر دفع الأخيرة كعادتها بتسجيل فضيحة جديدة وذلك من خلال سرقة فكرة تطبيق "توكلنا" السعودي الذي أطلقته الرياض في تاريخ 6 إبريل.

تطبيق توكلنا

وغيرت الدوحة اسم التطبيق فبدلًا من أن تطلق عليه تطبيق توكلنا السعودي أطلقت عليه تطبيق احتراز لكنها أبقت على جميع الخصائص التي طورها الفريق التقني السعودي.

الاعلام السعودي يرى بأن سرقة تطبيق توكلنا بعد سرقة تطبيق أبشر يدلل على عجز النظام القطري في مواجهة أزمة فيروس كورونا وترك البلاد رهينة للمرتزقة والوافدين.

وأوضح اعلام السعودية بأن ذلك يدلل على افتقار قطر للمتخصصين في المعرفة والتقنية والعناصر القيادية القادرة على ابتكار الحلول وقت الأزمات.

الأمر الذي استفز السعوديين أكثر هو ان الفريق القطري المختص بسرقة التطبيقات السعودية قام باستنساخ التطبيق كاملًا دون أي تغييرات سوى تعديل الاسم إلى تطبيق احتراز القطري، إضافة إلى المبادرة بسرعة إعلانه عبر تسريب معلوماته إلى تويتر، ولم يمضِ على إدراج التطبيق في متاجر التطبيقات إلا يوم واحد فقط!

وفي ذات السياق اكد الاعلام السعودي بأن الشارع القطري استقبل سرقة بلاده لتطبيق توكلنا بسخرة وتهكم على حكومته التي لا تستطيع ان تجد حلا لهذه الازمة.

زادت سخرية الشارع القطري على الحكومة القطرية من سخريتهم على هذا السقوط عدم إتاحة التطبيق المسروق على أجهزة الأندرويد، كما أن التطبيق لا يدعم إصدار iOS12.

فيروس كورونا في قطر

وسجلت وزارة الصحة القطرية منذ وصول فيروس كورونا إلى البلاد اصابة 10,287 ووفاة 10 حالات بالفيروس القاتل.