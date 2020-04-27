اضبط تردد قناة ام بي سي MBC 2020 لمشاهدة مسلسلات رمضان 2020

زادت عمليات البحث بشكل كبير جدًا على تردد قناة ام بي سي MBC 2020 خاصة منذ بداية شهر رمضان 2020.

والهدف من وراء البحث المتزايد عبر محركات البحث سواء على جوجل أو منصات التواصل الاجتماعي هو مشاهدة مسلسلات رمضان 2020.

وتعرض مجموعة قنوات ام بي سي أكثر من 20 مسلسلًا في رمضان 2020 منذ بداية الشهر الكريم.

لذلك سنعرض لكم سريعًا تردد مجموعة قنوات أم بي سي وجاءت كالتالي:

تردد قناة ام بي سي MBC 2020

تردد قناة ام بي سي 1

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11470 27500 عمودي العرب سات 11270 27500 عمودي

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تردد قناة MBC2 ام بي سي 2

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 12015 27500 عمودي

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تردد قناة MBC3 ام بي سي 3

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11470 27500 رأسي العرب سات 11270 27500 رأسي

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تردد قناة MBC4 ام بي سي 4

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11938 – 11470 27500 عمودي

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تردد قناة MBC MAX

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11560 27500 عمودي النايل سات 11938 27500 عمودي

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تردد قناة ام بي سي اكشن

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11476 27500 عمودي العرب سات 12284 27500 عمودي العرب سات 11270 27500 عمودي

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تردد ام بي سي دراما

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11470 27500 عمودي النايل سات 11938 27500 عمودي

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تردد ام بي سي mbc 5

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 11559 27500 عمودي

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تردد قناة ام بي سي بوليود