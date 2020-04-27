ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

اضبط تردد قناة ام بي سي MBC 2020 لمشاهدة مسلسلات رمضان 2020

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 11:27 - 27 ابريل 2020
تردد ام بي سي تردد ام بي سي
جوال
مشاركة

زادت عمليات البحث بشكل كبير جدًا على تردد قناة ام بي سي MBC 2020 خاصة منذ بداية شهر رمضان 2020.

والهدف من وراء البحث المتزايد عبر محركات البحث سواء على جوجل أو منصات التواصل الاجتماعي هو مشاهدة مسلسلات رمضان 2020.

وتعرض مجموعة قنوات ام بي سي أكثر من 20 مسلسلًا في رمضان 2020 منذ بداية الشهر الكريم.

لذلك سنعرض لكم سريعًا تردد مجموعة قنوات أم بي سي وجاءت كالتالي:

 

تردد قناة ام بي سي MBC 2020 

  • تردد قناة ام بي سي 1

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

عمودي

العرب سات

11270

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد قناة MBC2 ام بي سي 2

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

12015

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد قناة MBC3 ام بي سي 3

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

رأسي

العرب سات

11270

27500

رأسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد قناة MBC4 ام بي سي 4

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11938 – 11470

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد قناة MBC MAX

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11560

27500

عمودي

النايل سات

11938

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد قناة ام بي سي اكشن

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11476

27500

عمودي

العرب سات

12284

27500

عمودي

العرب سات

11270

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد ام بي سي دراما

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

عمودي

النايل سات

11938

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد ام بي سي mbc 5

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11559

27500

عمودي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • تردد قناة ام بي سي بوليود

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11938

27500

أفقي

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات