اضبط تردد قناة ام بي سي MBC 2020 لمشاهدة مسلسلات رمضان 2020

زادت عمليات البحث بشكل كبير جدًا على تردد قناة ام بي سي MBC 2020 خاصة منذ بداية شهر رمضان 2020.
والهدف من وراء البحث المتزايد عبر محركات البحث سواء على جوجل أو منصات التواصل الاجتماعي هو مشاهدة مسلسلات رمضان 2020.
وتعرض مجموعة قنوات ام بي سي أكثر من 20 مسلسلًا في رمضان 2020 منذ بداية الشهر الكريم.
لذلك سنعرض لكم سريعًا تردد مجموعة قنوات أم بي سي وجاءت كالتالي:
تردد قناة ام بي سي MBC 2020
- تردد قناة ام بي سي 1
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11470
|
27500
|
عمودي
|
العرب سات
|
11270
|
27500
|
عمودي
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- تردد قناة MBC2 ام بي سي 2
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
12015
|
27500
|
عمودي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-
تردد قناة MBC3 ام بي سي 3
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11470
|
27500
|
رأسي
|
العرب سات
|
11270
|
27500
|
رأسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-
تردد قناة MBC4 ام بي سي 4
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11938 – 11470
|
27500
|
عمودي
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-
تردد قناة MBC MAX
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11560
|
27500
|
عمودي
|
النايل سات
|
11938
|
27500
|
عمودي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-
تردد قناة ام بي سي اكشن
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11476
|
27500
|
عمودي
|
العرب سات
|
12284
|
27500
|
عمودي
|
العرب سات
|
11270
|
27500
|
عمودي
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- تردد ام بي سي دراما
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11470
|
27500
|
عمودي
|
النايل سات
|
11938
|
27500
|
عمودي
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- تردد ام بي سي mbc 5
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11559
|
27500
|
عمودي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- تردد قناة ام بي سي بوليود
|
القمر الصناعي
|
التردد
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
النايل سات
|
11938
|
27500
|
أفقي