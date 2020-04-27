وزير العمل يكشف تفاصيل صرف مساعدة لـ35 ألف عامل وقيمة المبلغ الذي سيتم صرفه؟

أعمل وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش اليوم الاثنين 27/4/2020 ، ان وزارة العمل بدأت الاسبوع الجاري بفرز أسماء العمال المتضررين جراء فيروس كورونا ، حيث انه من المقرر ان يتم صرف مساعدة للعمال في الجزء الاخير من شهر رمضان .

وقال أبو جيش خلال تصريحات إذاعية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" انه سيتم نهاية شهر رمضان صرف مساعدات لـ35 الف عامل من العمال الذين تضرروا بشكل كامل ، او تركوا العمل ، او تم فصلهم من العمل نتيجية عدم ذهابهم لأماكن عملهم .

وتابع أبوجيش انه سيتم صرف المساعدات البالغ قيمتها من 600-800 شيقلاً لكل عامل وفقا للشروط وبعد الفرز الالكتروني .

وبين الوزير ان مصادر أموال المساعدات تعتمد على مصادر حكومية وصندقو وقفة عز بالاضافة الى نقابات العمال .

ويشار الى ان عدد كبير من العمال توقفوا عن العمال جراء الاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الحكومة كتدابير لمنع انتشار فيروس "كورونا"، جراء اغلاق المحال والمصانع .