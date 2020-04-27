مسلسل مخرج 7 يُغضب الفلسطينيين ..#إسرائيل_عدو هشتاق رداً على المطبعين

غرد نشطاء التواصل الاجتماعي على هاشتاق #اسرائيل_عدو ، رداً على مسلسل مخرج 7 الذي يُعرض على قناة الـMbc ، والذي يظهر التطبيع العلني مع الاحتلال "الاسرائيلي" ويظهرهم انهم اصدقاء ، ويصور آخرين وكأنهم هم العدو الحقيقي.
هاشتاق # اسرائيل_عدو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ليأتي بعد يوم واحد من هاشتاق اطلقه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية # العدو _ الصهيوني_الشقيق ، مما شكل صدمة كبيرة لدى الشعب الفلسطيني الكبير الذين اعتبروا تلك الفئة بالمندسة على الشعب السعودي الشقيق الذي لايمكن ان يفرط بالقضية الفلسطينية .
عز الدين قوته قال على حسابه على تيوتير " لطالما غنينا، بلاد العرب أوطاني، واليوم تطل علينا الدراما السعودية، بدراما تطبيعية وتدعوا للتعايش مع العدو الحقيقي للأمة العربية، وللأسف يخرج علينا بعض النشطاء السعوديين بهشتاق #العدو_الصهيوني_الشقيق نعلم بأن هذا الأمر لا يمثل الشعب السعودي الشقيق الذي نحبه #اسرائيل_عدو
ومن جانبه قال أحمد الكندري" ايها الآباء والأمهات ذكروا أبناءكم أن #اسرائيل_عدو
صهاينة احتلوا أرض فلسطين العربية الإسلامية شردوا أهلها وسرقوا خيراتها كرروا على مسامعهم أن كل مطبع خائن لدينه وأمته أخبروهم عن أبطال فلسطين والعنوا أمامهم كل متصهين ممثلا كان أم وزيرا أو رئيسا تربيتكم للجيل القادم ستصنع النص
عبد الله المغاري اعتبر على حسابه على تويتر "مهما حاولوا "كذبا وزورا" تصوير اليهود كمساكين ومظلومين وأصحاب حق في #فلسطين فهذا لن يهز قناعتنا الراسخة بأن #اسرائيل_عدو ومحتل غاشم ويبقى #التطبيع_خيانة يا أيها العرب المتخاذلين ".
سيلعنكم التاريخ أيها المطبعين الأوغاد.
نائلة الوعري غردت بالقول : #فلسطين_قضيتي #اسرائيل_عدو عندما سرقت بيت جدي وأسكنت به يهود من بولندا والصهاينة عدو عندما طردتني خارج ارضي واستولت على بيت والدي في١٩٦٧.
مهما حاولوا "كذبا وزورا" تصوير اليهود كمساكين ومظلومين وأصحاب حق في #فلسطين فهذا لن يهز قناعتنا الراسخة بأن #اسرائيل_عدو ومحتل غاشم ويبقى #التطبيع_خيانة يا أيها العرب المتخاذلين ????????????— عبدالله مغاري ????????✌ (@abdulla_mughari) April 26, 2020
سيلعنكم التاريخ أيها المطبعين الأوغاد ???? pic.twitter.com/lncNUjCGGS
أيها الآباء والأمهات— أحمد الكندري (@eng_alkandari) April 27, 2020
ذكروا أبناءكم أن #اسرائيل_عدو
صهاينة احتلوا أرض فلسطين العربية الإسلامية
شردوا أهلها وسرقوا خيراتها
كرروا على مسامعهم أن كل مطبع خائن لدينه وأمته
أخبروهم عن أبطال فلسطين
والعنوا أمامهم كل متصهين
ممثلا كان أم وزيرا أو رئيسا
تربيتكم للجيل القادم ستصنع النصر
بعد افتضاح أفكار التطبيع في مسلسل #أم_هارون، واصطدامها بثقافة الجماهير وقيمها وإطارها المرجعي، شعر القوم أنه لا بد من إسنادها في المنصّات الاجتماعية، فزعقوا: #العدو_الصهيوني_الشقيق، محاولين عبثاً إخفاء الحقيقة التي مؤدّاها أن #إسرائيل_عدو.— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) April 26, 2020
الذباب السعودي ينتحر في هذا الهاشتاغ.
#فلسطين_قضيتي— نائلة الوعري (@Naylafayez) April 26, 2020
#اسرائيل_عدو عندما سرقت بيت جدي وأسكنت به يهود من بولندا والصهاينة عدو عندما طردتني خارج ارضي واستولت على بيت والدي في ١٩٦٧
علموا أولادكم أن "إسرائيل" لا تزال هي العدو الأول للعرب مع استمرارها في احتلال #القدس الشريف والأراضي العربية في #فلسطين وهضبة الجولان.#فلسطين_قضيتي #اسرائيل_عدو— أدهم أبو سلمية #فلسطين ???????? (@adham922) April 26, 2020
كيف تعرف أننا نعيش أقذر عصور التاريخ !؟— Huda Sawalha (@hudasawalha) April 27, 2020
- عندما تحاول أن تشرح لعربي أن #اسرائيل_عدو
قمّة القهر ..
القضية الفلسطينية قضية كل الأمة وكلمة قضية تشمل البعد والديني والاجتماعي والأخلاقي والفكري والإنساني وليس السياسي فقط.. لذا دعمها أحرار العالم ووقفوا إلى جانبها ضد العدو الإسرائيلي!— خالد صافي #غزة (@KhaledSafi) April 26, 2020
#اسرائيل_عدو #فلسطين_قضيتي
الله تعالى لم يقل:(والله أعلم بهم)،بل قال:(والله أعلم بأعدائكم)حين قال:(والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليّا وكفى بالله نصيرا، من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا)..— احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) April 27, 2020
بمناسبة
????????#العدو_الصهيوني_الشقيق#سعوديون_ضد_التطبيع#فلسطين_قضيتي#اسرائيل_عدو
أن تحمل القدسَ في قلبك، فهذا يعني أنك تحمل العواصم المعذبةَ، وأن تحكي حكاية فلسطين، فهذا يعني أنك تحكي احتضار الغُوطة وبغداد واليمن، ففي كل حكاية عربية تحضر فلسطين، وعندما تحضر فلسطين تحضر حكايةالوجع العربي؛ فالشريان واحد والجلاد يحمل نفس الملامح!#اسرائيل_عدو#نردين_أبو_نبعة— نردين أبو نبعة (@NAbunabaa) April 26, 2020
إعلام العدو ترجمها فوراً للغة العبرية، ونشرها المغتصبون الصهاينة بينهم تحت عنوان "العالم العربي تغير"..— أدهم أبو سلمية #فلسطين ???????? (@adham922) April 27, 2020
قناة MBC1 تبث مسلسل تطبيعي خياني، استغل هذا المقطع رئيس وزراء العدو الصهيوني نتنياهو محاولا ضم هذا التحول في مزاج الأنظمة العربية لإنجازاته السياسية.#اسرائيل_عدو وستبقى. pic.twitter.com/7yXT7Ub6qV