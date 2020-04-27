مسلسل مخرج 7 يُغضب الفلسطينيين ..#إسرائيل_عدو هشتاق رداً على المطبعين

غرد نشطاء التواصل الاجتماعي على هاشتاق #اسرائيل_عدو ، رداً على مسلسل مخرج 7 الذي يُعرض على قناة الـMbc ، والذي يظهر التطبيع العلني مع الاحتلال "الاسرائيلي" ويظهرهم انهم اصدقاء ، ويصور آخرين وكأنهم هم العدو الحقيقي.

هاشتاق # اسرائيل_عدو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ليأتي بعد يوم واحد من هاشتاق اطلقه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية # العدو _ الصهيوني_الشقيق ، مما شكل صدمة كبيرة لدى الشعب الفلسطيني الكبير الذين اعتبروا تلك الفئة بالمندسة على الشعب السعودي الشقيق الذي لايمكن ان يفرط بالقضية الفلسطينية .

عز الدين قوته قال على حسابه على تيوتير " لطالما غنينا، بلاد العرب أوطاني، واليوم تطل علينا الدراما السعودية، بدراما تطبيعية وتدعوا للتعايش مع العدو الحقيقي للأمة العربية، وللأسف يخرج علينا بعض النشطاء السعوديين بهشتاق #العدو_الصهيوني_الشقيق نعلم بأن هذا الأمر لا يمثل الشعب السعودي الشقيق الذي نحبه #اسرائيل_عدو

ومن جانبه قال أحمد الكندري" ايها الآباء والأمهات ذكروا أبناءكم أن #اسرائيل_عدو

صهاينة احتلوا أرض فلسطين العربية الإسلامية شردوا أهلها وسرقوا خيراتها كرروا على مسامعهم أن كل مطبع خائن لدينه وأمته أخبروهم عن أبطال فلسطين والعنوا أمامهم كل متصهين ممثلا كان أم وزيرا أو رئيسا تربيتكم للجيل القادم ستصنع النص

عبد الله المغاري اعتبر على حسابه على تويتر "مهما حاولوا "كذبا وزورا" تصوير اليهود كمساكين ومظلومين وأصحاب حق في #فلسطين فهذا لن يهز قناعتنا الراسخة بأن #اسرائيل_عدو ومحتل غاشم ويبقى #التطبيع_خيانة يا أيها العرب المتخاذلين ".

سيلعنكم التاريخ أيها المطبعين الأوغاد.

نائلة الوعري غردت بالقول : #فلسطين_قضيتي #اسرائيل_عدو عندما سرقت بيت جدي وأسكنت به يهود من بولندا والصهاينة عدو عندما طردتني خارج ارضي واستولت على بيت والدي في١٩٦٧.

مهما حاولوا "كذبا وزورا" تصوير اليهود كمساكين ومظلومين وأصحاب حق في #فلسطين فهذا لن يهز قناعتنا الراسخة بأن #اسرائيل_عدو ومحتل غاشم ويبقى #التطبيع_خيانة يا أيها العرب المتخاذلين ????????????

سيلعنكم التاريخ أيها المطبعين الأوغاد ???? pic.twitter.com/lncNUjCGGS — عبدالله مغاري ????????✌ (@abdulla_mughari) April 26, 2020

أيها الآباء والأمهات

ذكروا أبناءكم أن #اسرائيل_عدو

صهاينة احتلوا أرض فلسطين العربية الإسلامية

شردوا أهلها وسرقوا خيراتها

كرروا على مسامعهم أن كل مطبع خائن لدينه وأمته



أخبروهم عن أبطال فلسطين

والعنوا أمامهم كل متصهين

ممثلا كان أم وزيرا أو رئيسا



تربيتكم للجيل القادم ستصنع النصر — أحمد الكندري (@eng_alkandari) April 27, 2020

بعد افتضاح أفكار التطبيع في مسلسل #أم_هارون، واصطدامها بثقافة الجماهير وقيمها وإطارها المرجعي، شعر القوم أنه لا بد من إسنادها في المنصّات الاجتماعية، فزعقوا: #العدو_الصهيوني_الشقيق، محاولين عبثاً إخفاء الحقيقة التي مؤدّاها أن #إسرائيل_عدو.

الذباب السعودي ينتحر في هذا الهاشتاغ. — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) April 26, 2020

#فلسطين_قضيتي

#اسرائيل_عدو عندما سرقت بيت جدي وأسكنت به يهود من بولندا والصهاينة عدو عندما طردتني خارج ارضي واستولت على بيت والدي في ١٩٦٧ — نائلة الوعري (@Naylafayez) April 26, 2020

علموا أولادكم أن "إسرائيل" لا تزال هي العدو الأول للعرب مع استمرارها في احتلال #القدس الشريف والأراضي العربية في #فلسطين وهضبة الجولان.#فلسطين_قضيتي #اسرائيل_عدو — أدهم أبو سلمية #فلسطين ???????? (@adham922) April 26, 2020

كيف تعرف أننا نعيش أقذر عصور التاريخ !؟



- عندما تحاول أن تشرح لعربي أن #اسرائيل_عدو



قمّة القهر .. — Huda Sawalha (@hudasawalha) April 27, 2020

القضية الفلسطينية قضية كل الأمة وكلمة قضية تشمل البعد والديني والاجتماعي والأخلاقي والفكري والإنساني وليس السياسي فقط.. لذا دعمها أحرار العالم ووقفوا إلى جانبها ضد العدو الإسرائيلي!

#اسرائيل_عدو #فلسطين_قضيتي — خالد صافي #غزة (@KhaledSafi) April 26, 2020

الله تعالى لم يقل:(والله أعلم بهم)،بل قال:(والله أعلم بأعدائكم)حين قال:(والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليّا وكفى بالله نصيرا، من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا)..

بمناسبة

????????#العدو_الصهيوني_الشقيق#سعوديون_ضد_التطبيع#فلسطين_قضيتي#اسرائيل_عدو — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) April 27, 2020

أن تحمل القدسَ في قلبك، فهذا يعني أنك تحمل العواصم المعذبةَ، وأن تحكي حكاية فلسطين، فهذا يعني أنك تحكي احتضار الغُوطة وبغداد واليمن، ففي كل حكاية عربية تحضر فلسطين، وعندما تحضر فلسطين تحضر حكايةالوجع العربي؛ فالشريان واحد والجلاد يحمل نفس الملامح!#اسرائيل_عدو#نردين_أبو_نبعة — نردين أبو نبعة (@NAbunabaa) April 26, 2020