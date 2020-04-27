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مسلسل مخرج 7 يُغضب الفلسطينيين ..#إسرائيل_عدو هشتاق رداً على المطبعين

  • فلسطين اليوم - غزة -خاص
  • 10:07 - 27 ابريل 2020
السعودية ومسلسل مخرج 7.PNG السعودية ومسلسل مخرج 7.PNG
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غرد نشطاء التواصل الاجتماعي على هاشتاق #اسرائيل_عدو ، رداً على مسلسل مخرج 7 الذي يُعرض على قناة الـMbc ، والذي يظهر التطبيع العلني مع الاحتلال "الاسرائيلي" ويظهرهم انهم اصدقاء  ، ويصور آخرين وكأنهم هم العدو الحقيقي.

هاشتاق # اسرائيل_عدو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ليأتي بعد يوم واحد من هاشتاق اطلقه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية # العدو _ الصهيوني_الشقيق  ، مما شكل صدمة كبيرة لدى الشعب الفلسطيني الكبير الذين اعتبروا تلك الفئة بالمندسة على الشعب السعودي الشقيق الذي لايمكن ان يفرط بالقضية الفلسطينية .

عز الدين قوته قال على حسابه على تيوتير " لطالما غنينا، بلاد العرب أوطاني، واليوم تطل علينا الدراما السعودية، بدراما تطبيعية وتدعوا للتعايش مع العدو الحقيقي للأمة العربية، وللأسف يخرج علينا بعض النشطاء السعوديين بهشتاق #العدو_الصهيوني_الشقيق نعلم بأن هذا الأمر لا يمثل الشعب السعودي الشقيق الذي نحبه #اسرائيل_عدو

 ومن جانبه قال أحمد الكندري" ايها الآباء والأمهات ذكروا أبناءكم أن #اسرائيل_عدو

صهاينة احتلوا أرض فلسطين العربية الإسلامية شردوا أهلها وسرقوا خيراتها كرروا على مسامعهم أن كل مطبع خائن لدينه وأمته أخبروهم عن أبطال فلسطين والعنوا أمامهم كل متصهين ممثلا كان أم وزيرا أو رئيسا تربيتكم للجيل القادم ستصنع النص

عبد الله المغاري اعتبر على حسابه على تويتر "مهما حاولوا "كذبا وزورا" تصوير اليهود كمساكين ومظلومين وأصحاب حق في #فلسطين فهذا لن يهز قناعتنا الراسخة بأن #اسرائيل_عدو ومحتل غاشم ويبقى #التطبيع_خيانة يا أيها العرب المتخاذلين ".

سيلعنكم التاريخ أيها المطبعين الأوغاد.

نائلة الوعري غردت بالقول : #فلسطين_قضيتي #اسرائيل_عدو عندما سرقت بيت جدي وأسكنت به يهود من بولندا والصهاينة عدو عندما طردتني خارج ارضي واستولت على بيت والدي في١٩٦٧.

 

 

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