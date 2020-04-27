ارتفاع عدد وفيات واصابات فيروس كورونا في اسرائيل

سجلت وزارة الصحة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 27-4-2020 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وبعد تسجيل حالة الوفاة في "اسرائيل" ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إسرائيل إلى 202 حالة أغلبهم من كبار السن.

كما أعلنت صحة الاحتلال عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بعد تسجيل 22 اصابة جديدة، ليرتفع عدد اصابات فيروس كورونا في اسرائيل إلى 15,466 مصابا.

وذكرت صحة الاحتلال بأن 129 مصابا في حالة صحية حرجة، منهم 96 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.

فيروس كورونا في اسرائيل

وبينت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 6,796، بعد تسجيل 65 حالة تعاف جديدة.

وفي سياق متصل، دخل حيز التنفيذ، ابتداءً من صباح اليوم، نظام يلزم الإسرائيليين من جيل 7 سنوات فما فوق بارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة وإلا سيتعرض لغرامة مالية.

وستبلغ قيمة الغرامة المفروضة على الشخص الذي يُضبط بدون كمامة واقية 200 شيكل، وسيتم فرض غرامة بقيمة 1000 شيكل على كل صاحب مصلحة تجارية لا يشدد على ارتداء زبائنه للكمامات.