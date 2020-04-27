حددت الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الاثنين 27-4-2020 موعد دوام الموظفين خلال رمضان 2020 في فلسطين

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله ابراهيم ملحم، ان دوام الموظفين الحكوميين خلال شهر رمضان المبارك سيظل كما هو معمول به وفق الترتيبات السارية حاليا منذ إعلان حالة الطوارئ.

موعد دوام الموظفين خلال رمضان 2020

وأوضح أن الموعد هو من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

وتستثني الحكومة دوام موظفي وزارة الصحة، موضحًا المحمود أن دوام موظفي الصحة سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.