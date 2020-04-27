أسعار الذهب في السعودية اليوم 27/4/2020 تواصل ارتفاعها

واصلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعها خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي والعالمي.

ويتنامى المخاوف عالمياً إزاء تراجع الاقتصاد الدولي، في ظل التدابير الاحترازية على صعيد السيولة من جانب بنوك مركزية عالمية، والتي أثرت عليها جائحة "كورونا".

أسعار الذهب في السعودية اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

ونعرض إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 27/4/2020 عيار 24، عيار22، عيار21- عيار18، عيار14، عيار12.

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.87 ريال $55.53

سعر الذهب عيار 22 191.46 ريال $50.90

اسعار الذهب عيار 21 182.76 ريال $48.59

اسعار الذهب عيار 18 156.65 ريال $41.65

سعر الذهب عيار 14 121.84 ريال $32.39

سعر الذهب عيار 12 104.43 ريال $27.76

اسعار أوقية الذهب 6,496 ريال $1,727

اسعار جنيه الذهب 1,462 ريال $388.70

اسعار كيلو الذهب 208,866 ريال $55,527

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وتأتي هذه الارتفاعات بعد اتخاذ العديد من الدول والبنوك المركزية تدابير مالية ونقدية لدعم اقتصاداتها في ظل تفشي فيروس كورونا.

وعادةً يطلق على الذهب الملاذ الآمن، الذي يعد أكثر فعالية مقارنة بالمعادن الأخرى الثمينة في الاستثمار، وهناك العديد من الدول حول العالم تتخذ الذهب كاحتياطي لها في هذه الأوقات الصعبة تحديدًا، وبإمكانك في هذه المقال التعرف على أسعار الذهب في السعودية.

ويعتبر الذهب بالنسبة للمستثمرين بديل استثماري لهم في الأوقات السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، فيما تتجه أنظار المستثمرين نحو آخر التطورات في اتفاق المرحلة واحد بين أكبر الاقتصاديين في العالم فيبحثون دوماً عن أسعار الذهب في السعودية .

وتسجل أسعار الذهب في السعودية والعالم أجمع أعلى مستوياتها، بعد أن تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من أمريكا، وسط مخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.