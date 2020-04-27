يبحث الملايين من المسلمين عن دعاء رابع 4 يوم من رمضان 2020 بهدف الحصول على الاجر والثواب في هذا الشهر الكريم.

ويزيد البحث على دعاء رمضان 2020 طيلة أيام الشهر الفضيل لذلك سنحاول قدر المستطاع ان نفيدكم بالدعاء المستحب في رمضان.

ويحاول المسلمون الحصول على خيرات رمضان بالصوم والدعاء والصلاة وقراءة القرآن.

وفي هذا اليوم الرابع 4 من رمضان 2020 سنقدم لكن الدعاء المفضل وبعض الادعية المستحبة خلال هذا اليوم الفضيل.

دعاء رابع 4 يوم من رمضان 2020

اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ.

أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ أطيعَكَ وألا أعصِيكَ

اجْعَلْنى فيهِ رَبى مُحبّا لأَوْليائِكَ مُعادِيا لأَعدْائكَ مُسْتنّا فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ.

اجْعَلْ اَللّهُمَّ سَعْيى فيهِ مَشْكُورا، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُورا، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيه مَسْتُورا وارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ.

من بين هذه الأدعية ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: حيث قالت (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَّمَها هذا الدُّعاءَ

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

دعاء رمضان 2020 أدعية مستحبة:

اللهمّ إنّي أسألك يا فارج الهمّ ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرّين، يا رحمن الدّنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا هادي لمن أضللت، ولا باسط لما قبضت، ولا مؤخّر لما قدّمت، ولا مقدّم لما أخّرت.