رام الله تدرس اليوم فتح المساجد وتبحث مقترح وزارة الأوقاف

من المقرر أن تدرس الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الاثنين 27/4/2020 ، جملة من القرارات للتخفيف من الإجراءات الإحترازية التي تم إتخاذها كوقاية من فيروس "كورونا"، والتي ترتب عنها إغلاق المساجد والمطاعم والمحال التجارية.

مي كيلة وزيرة الصحة برام الله قالت أن الحكومة الفلسطينية ستجتمع اليوم لبحث مطالب بفتح المطاعم والمساجد ، موضحةً أنه سيتم دراسة المطالب بإستفاضه كون أن المطاعم والمساجد تكون مكتظة وقد تشكل خطراً على المواطنين .

ومن جابنه قال حسام أبو الرب وكيل وزارة الاوقاف برام الله خلال تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" ، أن وزارة الأوقاف في إنتظار التقييم الخاص من قبل جهات الاختصاص ، كون أن قرار فتح المساجد لايأتي جُزافاً .

وتمنى أبو الرب أن يتم فتح المساجد ، الى أن المساجد كانت من الأماكن المكتظة ، ونظراً لفيروس كورونا كان لابد من اتخاذ قرار الاغلاق لحماية المواطنين ، مشدداً عى انه بالرغم من انخفاض اعداد الاصابات في فلسطين الا ان رئيس الوزراء محمد اشتيه اعلن انه لم يتم الانتصار على الفيروس حتى اللحظة .

وأكد ان الوزارة قدمت مقترحاً بشأن فتح المساجد الكبيرة على ان يتم تعقيمها يومياً ، ودعوات لعدم السماح لكبار السن والمرضى بالتوجه للمساجد ، إضافةً الى ان بحث امكانية الصلاة في العراء.

وشدد ابو الرب ان اللجنة العليا للطوارئ هي صاحبة القرار ، وسيتم بحثه خلال اجتماع اليوم واتخاذ القرار.