تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 27/4/2020، حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسة، تزداد نشاطاً في ساعات المساء.

وتمنت الإدارة العامة لشرطة المرور من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

وبينت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 27/4/2020، في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

ولفتت الإدارة العامة، إلى أنه في حالة وقوع الحوادث على السائق أن يبادر بتحريك سيارته لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنه التواصل مع العمليات المركزية.

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد نتج عنه إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.