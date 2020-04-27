اعتباراً من شهر مايو: إيطاليا ترفع إجراءات الحجر بسبب كورونا

قررت إيطاليا، رفع إجراءات الحجر والعزل الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد اعتباراً من 4 مايو المقبل.

وأوضح رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، أن إيطاليا ستسمح للمصانع ومواقع البناء بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من الرابع من أيار/ مايو، قبل السماح لمزيد من الشركات والأعمال بالعودة للعمل في الأسابيع المقبلة، في إطار الاستعدادات لإنهاء تدريجي لأطول إجراءات للعزل الصحي بسبب كورونا في أوروبا.

وبعد أكثر من شهرين من ظهور أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في بلدة صغيرة خارج ميلانو، وبعد أسابيع من إجراءات العزل العام، تتطلع إيطاليا للمرحلة الثانية من الأزمة، التي تحاول فيها إعادة عجلة الاقتصاد للدوران، دون المجازفة بإطلاق العنان لموجة ثانية من المرض.

وقال كونتي وهو يحدد معالم خارطة الطريق لاستئناف الأنشطة المعطلة في البلاد منذ أوائل آذار/ مارس: "نتوقع تحديا بالغ التعقيد... سنتعايش مع الفيروس وسنضطر للتكيف مع كل إجراء احترازي ممكن".

وبلغت حصيلة الوفيات الرسمية في إيطاليا 26 ألفا و664 وهي الأعلى في أوروبا، والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة (بناء على الأرقام المطلقة ودون احتساب الأعداد نسبة لعدد السكان).

لكن عدد الإصابات يتراجع، بينما ترى إيطاليا أن معدّل انتقال العدوى (بين 0,2 و0,7) بات أدنى بكثير من عتبة 1,0 ما يسمح بمحاولة العودة إلى العمل.

وأعلنت أمس الأحد عن 260 وفاة جديدة في أدنى حصيلة يومية منذ 14 آذار/مارس.