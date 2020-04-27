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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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وزيرة الصحة المصرية تقبل تحدي منظمة الصحة العالمية

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 09:17 - 27 ابريل 2020
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تقبل تحدي منظمة الصحة العالمية وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تقبل تحدي منظمة الصحة العالمية
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قبلت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد التحدي الذي دعا إليه مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بغسيل الأيدي.

ونشرت وزيرة الصحة المصرية على حسابها في تويتر فيديو يضم شرحا تفصيليا لكيفية غسيل الأيدي بطريقة صحيحة.

ودعت الوزيرة زايد الشعب المصري بأن يقبل التحدي ويتعلم غسيل الأيدي ويداوم عليه لحماية أنفسنا وحماية بلدنا.

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