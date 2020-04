وزيرة الصحة المصرية تقبل تحدي منظمة الصحة العالمية

قبلت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد التحدي الذي دعا إليه مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بغسيل الأيدي.

ونشرت وزيرة الصحة المصرية على حسابها في تويتر فيديو يضم شرحا تفصيليا لكيفية غسيل الأيدي بطريقة صحيحة.

ودعت الوزيرة زايد الشعب المصري بأن يقبل التحدي ويتعلم غسيل الأيدي ويداوم عليه لحماية أنفسنا وحماية بلدنا.

