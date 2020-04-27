احسان بوحليقة يجيب: هل يموت الناس من الاقتصاد أم كورونا؟

تصدر الخبير الاقتصادي السعودي احسان بوحليقة محركات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بعدما قدم اقتراحًا بشأن الازمة الاقتصادية في زمن كورونا.

وطالب بوحليقة المملكة السعودية أو أي دولة أخرى بالتوازن الاقتصادي والصحة في التعامل مع فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وقال بوحليقة خلال لقاء مع برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية": "إن الوضع الاقتصاد العالمي في وضع انكماش حالياً وفي حال استمراره سيصبح كساداً".

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه أكبر تحدياً بعد الكساد العظيم.

وأضاف "الحكومات لا بد أن تسارع في تفادي استمرار الأشخاص في منازلهم".

احسان بوحليقة

وبين أن هناك نقاشاً طويلاً بين هل يموت الناس من الفيروس أو يموتوا من الجوع؟ لكن الحديث الأكثر هو أنه يمكن التضحية بالاقتصاد من أجل حياة الناس، ولكن يمكن أن يموت الاقتصاد ولن يتم الحفاظ على حياة الناس أيضاً".

ولفت إلى أنه يجب اتباع أمر وسط بين الصحة والاقتصاد، من خلال إعادة الاقتصاد مع تنفيذ بعض الإجراءات مثل الفحوصات السريعة والسماح للعمل بالأشخاص الخالين من المرض فقط.

ويرى أن ذلك الأمر قد يؤدي إلى استثمار بشكل كبير في معدات الحماية مثل القفازات والمعقمات وغيرها، إلى جانب الحفاظ على التباعد الاجتماعي.