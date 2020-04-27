حالة الطقس اليوم الاثنين 27-4-2020: أجواء باردة وارتفاع طفيف للحرارة

توقع طقس فلسطين أن تكون حالة الطقس اليوم الاثنين 27-4-2020 مائلة للبرودة في الجبال نهاراً، ومعتدلة نسبياً في باقي المناطق، وتظهر في السماء كميات من السحب المتفرقة.

وأشار الطقس، إلى أنه في ساعات الليل من المتوقع أن تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية شرقية.

بينما تكون حالة الطقس يوم غدٍ الثلاثاء باردة نسبياً في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهيرة ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة نسبياً في معظم المناطق، وفي الجبال تسود اجواء مائلة للبرودة في الظل.

وأوضح أنه من المتوقع أن تسود في ساعات الليل اجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم الاثنين 27-4-2020

بينما الأربعاء من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة في بقية المناطق، وتظهر في السماء سحب متفرقة.

أما وفي ساعات الليل فمن المتوقع أن تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.

وفي يوم الخميس المقبل لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتبقى الأجواء على حالها، وتغطي السماء سحب مرتفعة.

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس في ساعات ليل الخميس باردة نسبيًا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.