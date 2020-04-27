الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم على دمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا فجر اليوم الاثنين 27/4/2020، عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية "اسرائيلية" في محيط العاصمة دمشق.

وقالت وكالة ناسا أن الدفاعات الجوية تصدت لاعتداء إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية، وأسقطت عدداً من الصواريخ قبل وصولها لإهدافها.

وبينت مصادر اعلامية في لبنان، عن تحليق كثيف للطيران العسكري الإسرائيلي على علو منخفض جنوب البلاد.