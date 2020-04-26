"الاقتصاد" تقرر اعتماد الاجراءات الوقائية في المطاعم

قررت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، تعميم الإجراءات والضوابط الوقائية اللازمة الخاصة بالمطاعم اعتباراً من يوم الأحد 26 أبريل الجاري.

وأشارت في بيان صحفي لها، إلى أن ذلك ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة ڤايروس كورونا.

ودعت الوزارة، جميع المطاعم للالتزام بهذه الإجراءات، مشيرة إلى أنها ستراقب وتتابع تنفيذ ذلك من خلال جهات الاختصاص.

وشددت انها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بدراسة وتقييم أي مستجدات أولاً بأول، وتتخذ ما يلزم من إجراءات حرصاً على سلامة المواطنين.