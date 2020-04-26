مقاتلو سرايا القدس يوزعون الماء والتمر على السائقين في مدينة خانيونس

كعادتهم في كل رمضان، لا يفون مجاهدو سرايا القدس فرصة للعطاء والوقوف جنبًا إلى جنب مع الحاضنة الشعبية وأبناء الشعب الفلسطيني بكافة الطرق والوسائل.

اصطف المجاهدون على الطرقات قُبيل أذان المغرب وعيونهم تتطلع إلى الثواب العظيم بإفطار صائم من أبناء قطاع غزة وسائقو السيارات الذين تواجدوا في الشوارع قُبيل الأذان.

عدسة وكالة فلسطين اليوم رافقت المجاهدين في مبادرتهم لإفطار الصائمين في مدينة خان يونس التي تستمر طيلة شهر رمضان في مختلف مناطق القطاع، بدافع الثواب والأجر من الله عز وجل.

ويحل شهر رمضان على قطاع غزة هذا العام في ظل تحديات وأزمات كبيرة، وخشية من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي عزا العالم أجمع.

يأتي ذلك في ظل أوضاع اقتصادية صعبة بسبب استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة منذ أكثر من 14 عامًا، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الانسانية بشكل كبير، وارتفاع نسب الفقر والحاجة.























