نتنياهو: أثق بموافقة الولايات المتحدة على ضم أجزاء من الضفة

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين، اليوم الأحد، إنه يثق بالولايات المتحدة في قضية منح "إسرائيل" الموافقة على الضم الفعلي لاجزاء من الضفة الغربية المحتلة

وعبر الفلسطينيون عن سخطهم تجاه خطط "إسرائيل" لإحكام قبضتها أكثر على أرض استولت عليها في حرب عام 1967 وهي أراض يسعون لإقامة دولة عليها.

وحدد نتنياهو الأول من يوليو/تموز لبدء مناقشات في الحكومة بشأن بسط سيادة إسرائيل على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم منطقة غور الأردن تماما.

ويتطلب هذا الاتفاق مع امريكا موافقتها طبقا لاتفاق نتنياهو وغانتس، فيما وصف نتنياهو الخطة الأمريكية للسلام التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني بأنها وعد بالاعتراف بسلطة إسرائيل على أراضي مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتنياهو للجنة الأوروبية من أجل إسرائيل: "في غضون شهرين من الآن، أنا على ثقة من أن هذا الوعد سينفذ"، فيما لم يصدر الفلسطينيون حتى الآن أي تعليق على تصريحات نتنياهو.