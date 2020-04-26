انتحار تاجر "إسرائيلي" بسبب أزمة وباء كورونا

أقدم صاحب متجر "إسرائيلي" في سوق "محانيه يهودا" على الانتحار بسبب الظروف الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في "إسرائيل".

وقالت وسائل الإعلام العبرية إن إغلاق السوق، إثر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ألحق خسائر بالتاجر الذي يعتبر مخضرم، الأمر الذي دفعه للانتحار.

الجدير بالذكر أن حادثة الانتحار ترافقت مع الاحتجاج الذي نفذه عشرات الإسرائيليين من أصحاب المحال التجارية في السوق، بعد منع حكومة نتنياهو فتح محالهم، رغم سماحها بفتح المحال في الأماكن الواسعة الأخرى

ووقعت مصادمات بين شرطة الاحتلال، والتجار الإسرائيليين خلال التظاهرة.



يشار إلى أن سوق محانيه يهودا، من أشهر الأسواق الإسرائيلية الشعبية، في مدينة القدس المحتلة. وأسس بالقرب من شارع يافا.