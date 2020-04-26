كندا تحذر من "العلاج ترامب السحري" لفيروس كورونا المستجد

أصدرت كندا تحذيرًا اليوم الأحد، من استخدام العقارين المضادين للملاريا كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد أو الحؤول دون إصابة المتعافين مجددا.

يشار إلى أن هذا العلاج هو الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالدواء السحري لعلاج فيروس كورونا والوقاية منه.

وبحسب وكالة الصحة العامة الكندية في مذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني أن "كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين قد يتسببان بأعراض جانبية خطيرة، ويجب عدم استخدام هذه الأدوية إلا بإشراف طبي".

وأعربت الوكالة عن قلقها حيال شراء بعض الأشخاص كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين بشكل مباشر، لمنع الإصابة بكوفيد-19 أو علاجه، مشيرة إلى أن من شأن ذلك التسبب بمشاكل خطيرة في نظام نبضات القلب.

يشار إلى أن تحذير مشابه صدر عن وكالة الأدوية الأوروبية الخميس الماضي، بشأن العقارين الذي وصفهما الرئيس الأمريكي ترمب "بالدواء السحري" لعلاج كورونا المستجد.