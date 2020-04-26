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الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في غلاف غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:48 - 26 ابريل 2020
تعبيرية تعبيرية
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أفاد الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بأن تدريبات عسكرية ستجري جنوبي البلاد، خلال الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الاحتلال، أن التدريبات ستستمر لعدة ساعات، مبينًا أنه سيتخللها حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية  في غلاف غزة.

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