الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في غلاف غزة

أفاد الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بأن تدريبات عسكرية ستجري جنوبي البلاد، خلال الليلة الماضية.
وقال المتحدث باسم الاحتلال، أن التدريبات ستستمر لعدة ساعات، مبينًا أنه سيتخللها حركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية في غلاف غزة.
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