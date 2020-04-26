روسيا: تسجيل إصابة 874 عسكريا بفيروس كورونا خلال شهر

أعلنت روسيا عن تسجيل إصابة 874 عسكريا بفيروس كورونا منذ 26 مارس.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان على موقعها اليوم، أن حالة 4 من المصابين خطرة، وأنه تم إخضاع أحدهم للتنفس الاصطناعي، فيما 15 آخرون في حالة متوسطة الخطورة، والباقون لم تظهر عليهم أعراض المرض السريرية.

وأضافت الوزارة أنه يوجد 314 مريضا في المستشفيات العسكرية، و175 يخضعون للعزل الذاتي في أماكن الخدمة، و6 في المؤسسات الطبية المدنية، و379 في منزالهم.

كما أصيب بالفيروس 779 طالبا ومستمعا في الجامعات العسكرية، و192 معلما وتلميذا في المؤسسات العسكرية قبل الجامعية، فيما أصيب 245 شخصا بين الموظفين المدنيين المتعاقدين مع الجيش الروسي.