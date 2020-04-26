دراسة: فيروس كورونا سيكلف القطاع الصحي الأمريكي مئات المليارات

أفادت دراسة أمريكية أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيكلف القطاع الصحي بالولايات المتحدة الأمريكية مئات المليارات من الدولارات.

وبينت الدراسة التي أجراها أجراها باحثون في جامعة نيويورك ، أن "النفقات الطبية على علاج فيروس كورونا الجديد يمكن أن تكلف الولايات المتحدة ما يصل إلى 654 مليار دولار".

وأشار الباحثون في الدراسة التي نشرتها "ديلي ميل" البريطانية ، إلى أن "متوسط كلفة علاج مصاب واحد بفيروس كورونا تبلغ أكثر من 3 آلاف دولار، وهي أعلى بـ4 مرات من تكلفة علاج الإنفلونزا العادية، و5 مرات مقارنة بعلاج السعال الديكي".

وتفترض الدراسة، أنه "لو أصيب 80 في المئة من الأمريكيين بالعدوى، مع مراعاة التكاليف الطبية الأخرى مثل أجهزة التنفس الصناعي وتلف الرئة وأعضاء أخرى، قد تواجه البلاد فاتورة تصل إلى 654 مليار دولار".

من جهته، أكد أستاذ السياسات الصحية والإدارة في جامعة مدينة نيويورك ومؤلف الدراسة بروس ي. ليي، أنه "لا يزال بعض الناس يقولون إن فيروس كورونا يشبه الإنفلونزا، والبعض يقول إنه مثل الزكام".

وأضاف: "على العكس تماما، فعلاج فيروس كورونا أغلى بكثير من الإنفلونزا من حيث التكاليف"، مشيرا، إلى أن "التكاليف تمتد إلى ما بعد الإصابة، وستستمر بعد انتهاء العدوى".