مصر: حصيلة فيروس كورونا المستجد 26/4/2020

سجلت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تمام شفائهم.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي إنه "بذلك يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة حتى اليوم".

من جهته، أوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 1502، ضمنهم الـ1176 متعافيا".

وأضاف: "تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم أجنبيان".

ووصل إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد، إلى 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.