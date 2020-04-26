الاحتلال يسلم الهلال الاحمر جثمان الشهيد البرغوثي

تسلمت عائلة الشهيد البرغوثي، جثمان ابنهم نور، مساء اليوم الاحد، والذي استشهد في أحد سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استلمت جثمان الشهيد البرغوثي ونقلته إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، حيث من المقرر تشييعه غدا الإثنين، في مسقط رأسه بلدة عابود، غرب رام الله.

يشار الى ان الأسير البرغوثي، استشهد في الحادي والعشرين من نيسان الجاري، بعد سقوطه في حمام غرفته في قسم 25 بسجن النقب، ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 223 شهيدا.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه تم تشريح جثمان الشهيد البرغوثي في معهد الطب العدلي (أبو كبير)، اليوم، بمشاركة الطبيب الفلسطيني أشرف القاضي ومحامي الهيئة.