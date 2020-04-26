السعودية: حصيلة فيروس كورونا المستجد في المملكة

سجلت السعودية، 1223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، وثلاث حالات وفاة.

ووصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية جراء الإصابة بالفيروس إلى 139، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 142.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن المملكة سجلت 142 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2357 حالة.

وفي السياق خففت المملكة حظر التجول، اليوم، مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجول على مدار الساعة في مدينة مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها.

وسيتم رفع حظر التجول خارج هذه المناطق من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء (من 06:00 إلى 14:00 بتوقيت غرينتش) ابتداء من اليوم الأحد وحتى 13 مايو.