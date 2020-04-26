وفاة احد ابناء الجالية الفلسطينية في امريكا جراء كورونا

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد،

توفي اليوم الأحد، فلسطيني من احد أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية. وفق ما اعلنت عنه وزارة الخارجية والمغتربين.

وقالت الخارجية، إن الحاج أسعد سعادة (80 عاما) الذي كان يخضع للعلاج بسبب إصابته بفيروس كورونا، في مستشفى بويمنت دير بورن في ولاية متشيغن الأميركية، توفي اليوم الأحد، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية إلى 37، وإصابة 644.

على الصعيد ذاته، أعلنت الخارجية في وقت سابق، وفاة المواطن توفيق هاشم ذياب (60 عاما) في ولاية نيوجيرسي بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى انه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها إصابة ممرضة وهي على رأس عملها في مستشفى بويمنت في ولاية متشيغن.