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السعودية: إلغاء إعدام القُصّر بأمر من الملك

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 20:11 - 26 ابريل 2020
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أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، اليوم الأحد أنه تم إلغاء إعدام القصر في المملكة العربية السعودية بأمر من الملك، والاستعاضة عنه بالسجن عشر سنوات في دور إصلاح الأحداث.

وقال رئيس الهيئة عواد العواد: "الأمر الملكي يعني أن أي شخص حكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا، لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".

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