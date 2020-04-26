استلام الدفعة الثانية منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

بدأت من صباح اليوم الأحد وزارة القوى العاملة صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، في مرحلة ثانية بعد المرحلة الأولى، والتي انتهت في الأسابيع السابقة، والذين لم يتمكنوا من صرف الدعم، وتستمر أعمال الصرف لمدة 5 أيام، وحتى نهاية الشهر الجاري، وتم تحرير العمالة المصابة بفيروس كورونا.

وزارة القوى العاملة بعد طرح المنحة على مدار الأيام السابقة، وتم تقسيمها حسب عمر المستفيد تجنباً للتجمعات وتقليل مخاطر الزحام على أماكن الحصول على منحة الـ500 جنيه، التي منحتها الوزارة للمتضررين والأكثر استحقاقاً لهذا الدعم، وسيتم إرسال الرسائل اعتباراً من اليوم لحين الإعلان عن المستفيد معها، يتم تعيين 4000 منفذ إلى هيئة البريد لاستلام الدفعة.

منحة 500 وزارة القوي العاملة

قررت الحكومة المصرية دعم ودعم المواطنين في الوقت الحالي وإنشاء مواقع إلكترونية لتمكين المواطنين من التسجيل والتقدم لهذه المنحة عبر الإنترنت بدلاً من الذهاب والوقوف في طوابير ومزاحمة بعضهم البعض، لذلك تحرص الدولة على تجنب هذا الوباء حفاظاً على صحة وحياة المواطنين في البلاد خاصة بعد انتشار فيروس كورونا في بعض المحافظات ، حتى أن عدد الحالات المصابة وصل الآن إلى 1500 حالة في مصر، خاصة وأنها تنتشر بسهولة.

استلام منحة 500 جنيه وزارة القوي العاملة

وسنعرض لكم الآن كافة السبل للحصول على منحة الـ500 جنيه من خلال موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg، وأعلنت الوزارة أنه سيتم العمل على المنحة للمواطنين الذين لم يتلقوا رسائل بعد بسبب الاضطرابات التي سببها بعض المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيس” فيسبوك.

قم بالدخول عبر موقع وزارة القوي العاملة ” من هنا ” .

عليكم بكتابة الإسم الخاص بك “رباعي” والرقم القومي الخاص بك .

قم بالضغط علي “عرض ”.

تواصل فروع بنك البريد والفلاح تسليم المنحة للعاملين الذين تلقوا تأكيدًا برسالة خلال الأيام الحالية لمحاولة إنهائها نهاية أبريل 2020,أستعلام الدفعة الثانية “SMS” عن منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة وزارة القوي العاملة.