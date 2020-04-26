"إسرائيل" تجري مشاورات لاستئناف العملية التعليمية

من المقرر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، غدًا الاثنين، مشاورات وزارية عبر جهاز الفيديو كونفرنس لمناقشة استئناف الدراسة بشكل تدريجي.

ووفق ما أوردته قناة كان العبرية، فإن النية تتجه للقيام بذلك ابتداء من الأسبوع المقبل.

على الصعيد ذاته، هدد رئيس مركز السلطات المحلية حاييم بيباس، بإخراج المستخدَمين الإداريين وموظفين آخرين في هذه السلطات إلى عطلة غير مدفوعة الأجر إذا لم تقرر الحكومة إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

ولفتت القناة ان نحو ثلاثة آلاف مربية في رياض الأطفال وقّعن عريضة للمطالبة بالحصول من الحكومة على شبكة أمان اقتصادية لقاء إعادة فتح الروضات.

كما هدد رؤساء السلطات المحلية العربية بالشروع في إضراب الأسبوع المقبل بسبب ضائقة مالية صعبة.

وقالوا في رسالة وجهت نتنياهو، إنه ليحزنهم أن توظف الحكومة47 مليون شيكل لسبع وستين سلطة عربية يقطن في مناطق نفوذها مليون ومائتا ألف شخص وهو نفس المبلغ الذي تحوله الحكومة لإيلات أو للمجلس الإقليمي تمار.

وأشارت الرسالة إلى تفاقم أوضاع مئات آلاف المحتاجين الذين تجد السلطات المحلية العربية صعوبة في توفير طرود غذائية لهم.