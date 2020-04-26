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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

  • فلسطين اليوم - عمان
  • 18:49 - 26 ابريل 2020
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أعلنت الصحة الأردنية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ وهي لسائقي شاحنتين وطفلة مخالطة لوالديها المصابين المتواجدين في مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 447 حالة.

وقال وزير الصحة سعد جابر خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إن عدد الحالات المتواجدة بالمستشفيات تبلغ 99 حالة، بعد تسجيل 5 حالات شفاء بينهم 3 في مستشفى الأمير حمزة، و2 في مستشفى الملكة علياء العسكري.

وبين أن الطفلة أصيبت بالفيروس خلال وجودها بالمستشفى، وتم فحصها مسبقا وكانت نتيجتها سلبية.

ولفت إلى أن أحد سائقي الشاحنتين كان قد دخل المملكة أمس وتم فحصه وثبتت إصابته، مبينا أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة داخل الأردن منذ فترة وكانت الإصابات قادمة من الخارج.

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