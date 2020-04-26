الخارجية تعد خطة لتأمين عودة العالقين لأرض الوطن

عقدت اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء اولى اجتماعاتها وبلورت تصورا مبدئياً لخطة عمل آمنة وشفافة من أجل تأمين عودة العالقين الى ارض الوطن.

ووجه وزير الخارجية والمغتربين رسالة الى نظيره الأردني لفحص امكانية الحصول على موافقة اردنية لتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لاستقبال العالقين، وباشرت اللجنة الوزارية بإجراء اتصالات مع عدد من شركات الطيران واستدراج عروض أسعار منها لهذا الغرض، كما صممت نموذجا لتسجيل الراغبين في العودة وسيتم الإعلان عنه في حينه على الموقع الالكتروني للوزارة، ضمن آليات واضحة وأولويات وشروط وترتيبات دقيقة وعادلة.

وأملت الوزارة الحصول على موافقات عدد من الدول الأساسية حتى تتمكن اللجنة الوزارية من إطلاق آلية عملها لإجلاء الرعايا الفلسطينيين، مؤكدة أن عودة العالقين الفلسطينيين إلى ارض الوطن والى ذويهم وعائلاتهم حق طبيعي لهم، وستواصل بذل قصارى جهدها لتذليل الصعوبات التي تعترض عودتهم والتغلب عليها.

كما يواصل فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين متابعة العمل على تمديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمواطنين الفلسطينيين المتواجدين في عديد الدول، وفقا للآلية المعتمدة بشكل رسمي من مجلس الوزراء والتي تقوم الوزارة بتطبيقها، تسهيلا على مواطنينا ومصالحهم سواء فيما يتعلق بتنقلهم او تجديد إقامتهم وتم حتى الآن إنجاز تمديد 80 جواز سفر، ويتابع الفريق معاملات تجديد جوازات السفر التي وصلت من سفاراتنا حول العالم لإنجازها بالسرعة الممكنة مع وزارة الداخلية.

وتابعت الوزارة: استطاعت غالبية سفارتنا بناء أوسع شبكة اتصال وتواصل مع ابناء الجالية وحثهم على تحديث بياناتهم وسجلهم القنصلي، وبات واضح لدينا بشكل مبدئي أعداد الطلبة الفلسطينيين واعداد الاطباء واعداد العالقين، والطلبة الراغبين بالعودة الى ارض الوطن، وما زالت العملية متواصلة.

وناشدت الوزارة الطلبة سواء المبتعثين كمنح او الدارسين على حسابهم الخاص لسرعة المبادرة وتسجيل بياناتهم لدى سفارات دولة فلسطين للضرورة القصوى، وبما فيه مصلحتهم بالأساس.

تسجيل حالة وفاة و3 اصابات في الولايات المتحدة

قالت وزارة الخارجية: إن فريق العمل المختص في الوزارة يتابع أوضاع أبناء جاليتنا وطلبتنا في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أفاد بوفاة المواطن توفيق هاشم ذياب (60 عاما) في ولاية نيوجيرسي بسبب فيروس كورونا، وتم تسجيل3 اصابات جديدة بفيروس كورونا منها إصابة ممرضة وهي على رأس عملها في مستشفى بويمنت في ولاية متشيغن.

وقام مركز خدمات الجالية الفلسطينية في ولاية نيوجيرسي بمواصلة نشاطاته، وتم توزيع مساعدات نقدية ومساعدات غذائية على 7 طلاب فلسطينيين ممن يعانون اوضاع صعبة، بسبب الإغلاق في الولاية وعدم وجود فرصة عمل، كما يتابع فريق العمل المختص في الوزارة مبادرة الجمعية الخيرية للأراضي المقدسة بتوزيع 513 طردا غذائيا على ابناء الجالية والمحتاجين بقيمة 45 ألف دولار وحملة الوجبات الساخنة على الافطار بمبادرة وبتطوع من ابناء الجالية وبجهود كبيرة من أحد المطاعم الفلسطينية في ريتشاردسون، تكساس، كما ستوزع الجمعية على مدار الشهر الفضيل أكثر من 2500 وجبة افطار على العائلات المستورة والشباب غير المتزوج.

النمسا: تسجيل 10 اصابات بين أبناء الجالية

أفادت السفارة، بأنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة هذا اليوم في صفوف جاليتنا وهي في الحجر واوضاعها مستقرة، كما تم تسجيل اصابتين جديدتين لسيدة وابنها بالأمس في منقطة انسبورغ وحالتهم مستقرة، ليصبح عدد الاصابات 14 إصابة، تعافى منها ثلاث وتم تسجيل حالة وفاة واحدة.

تسجيل اصابتين جديدتين بين أفراد الجالية في بلجيكا

أوضحت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الجالية بالأمس، احداها ادخلت المستشفى في مدينة جنت البلجيكية، ليصبح عدد المصابين 84 منذ بداية الجائحة في بلجيكا واصابة واحدة في لوكسمبورغ. وتواصل السفارة تقديم المساعدات لأبناء الجالية، وقدمت اليوم 11 مساعدة، ليصبح اجمالي ما قدمته 109 مساعدات منذ بداية الأزمة، وأمنت مواد غذائية ومواد نظافة لاحد ابناء الجالية المصابين والموجد في الحجر المنزلي بضواحي بروكسل.

وتتابع السفارة اوضاع الجالية باستمرار والاتصال بهم، خاصة المتواجدين في مراكز اللجوء، وتأمين ما يحتاجونه.

كندا: لم يتم تسجيل أي اصابة بين أبناء الجالية والطلبة

تتابع المفوضية الفلسطينية العامة لدى كندا أوضاع الجالية والطلبة وتتواصل باستمرار معهم، وتفيد بأنه لم يتم تسجيل أية اصابات جديدة في صفوفهم، وتقوم بمتابعة قضية مواطنين فلسطينيين عالقين في كندا زوج وزوجته ويقيمان في دولة الكويت الشقيقة.

على الصعيد ذاته، تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الكويت متابعة أوضاع الجالية والمعلمين والطلبة والعالقين والمصابين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم والوقوف عند احتياجاتهم وتقديم كل مساعدة ممكنة لهم، وقامت السفارة بإنجاز المرحلة الأولى من المساعدات في شهر رمضان المبارك للعائلات المعوزة والمتعففة، عبر تحضير وعمل طرود تموينية تحتوي على المواد الغذائية الضرورية للعائلات المعوزة.

واجرت السفارة اتفاقا مع شركة تجارية لتحضير طرود غذائية، ويحتوي الطرد على (38) نوعا من المواد الغذائية بتبرع من اهل الخير وبواسطة رئيس اتحاد المهندسين الفلسطينيين/ فرع الكويت، وبتبرع من الشركة نفسها.

وأفادت السفارة بأن عددا من أبناء الجالية قدموا تبرعات نقدية لهذا الغرض، كما قامت جمعية خيرية كويتية بالتبرع بـ50 طردا غذائيا مقدما لأبناء الجالية في الكويت، وقامت بعمل فريق تطوعي من أبناء الجالية، قام بتأمين الطرود التموينية لعدد من أبناء الجالية، خاصه المناطق المعزولة عزلاً تاما (المعلمين الفلسطينيين) وقام الفريق بتوصيل 88 طردا قبل دخول شهر رمضان المبارك.