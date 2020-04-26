فوائد صلة الرحم في شهر رمضان 2020

صلة الرحم من أفضل الأعمال التي حث رب العالمين عليها، وتوعد قاطعو الرحم بعذاب أليم .. لذلك يحرص المسلمون على زيارة صلة الرحم خاصة في شهر رمضان المبارك ، لما للشهر الفضيل من مميزات كبيرة للمسلمين ، لذلك يقوم المسلمون بزيارة صلة الرحم في هذا الشهر بشكل كبير جداً ، لنيل الثواب والاجر.

و الرحم هو مصطلح يشمل جميع الأقارب دون استثناء، وسمي بهذا الاسم ، نسبة إلى رحم المرأة التي يخرج منها ويتفرغ منها هؤلاء .

وصلة الرّحم لها فضائل كثيرة منها أنها تعتبر (صلة الرحم) علامة من علامات الإيمان.

بـ صلة الرّحم تتوسع البركة ويزيد في الرزق وتمد في العمر، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سرَّه أن يُبسَطَ له رزقُه ، وأن يُنسَأَ له في أثرِه ، فلْيَصِلْ رَحِمَه . كما أن صلة الرّحم من أحد الأسباب لدخول الجنة. و صلة الرحم ثورت حب الله لمن يصل رحمه وأهله. وفي صلة الرّحم امتثال لأوامر الله والرسول صلوات الله عليه.

أما قطع الرّحم من أسباب العقاب في الدنيا والآخرة. وصلة الرّحم بالمعنى الحقيقي تكون بوصل الأقارب حتى وإن كانوا قاطعين.

الرَّحم مأخوذٌ من اسم الرحمن، ومن قطعها قطعه الله: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرحمُ معلَّقةٌ بالعرشِ تقولُ: من وصلني وصله اللهُ، ومن قطعني قطعه اللهُ".