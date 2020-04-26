وزارة الاقتصاد بالضفة تُحيل 3 أشخاص خالفوا أسعار السلع   

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة المحتلة، اليوم الاحد، أنها أحالت ثلاثة مواطنين بعد مخالفتهم قوانين الوزارة في أسعار السلع التجارية.

وقالت الوزارة :"تم إحالة ثلاثة مخالفين لعدم اشهارهم الاسعار على السلع التجارية المعروضة في محالهم التجارية".

وأضافت انها أغلقت محل لبيع القطايف في بيت لحم، بعد مخالفة صاحبه شروط السلامة الصحية.

وأشارت إلى أن الوزارة وبالتعاون مه جهاز الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية، أتلفت ما يقارب خمسة أطنان مواد غذائية لا تصلح للاستخدام الأدمي وكيماوية تالفة، خلال جولة تفقدية لمحافظات الضفة.