رابط تحميل تطبيق أنا مسلم 2020 خلال شهر رمضان المبارك

يبحث المسلمين عن رابط تحميل تطبيق أنا مسلم الديني، خلال شهر رمضان المبارك 2020 على شبكات الانترنت، لأن تطبيق يحتوي على كل ما يحتاجه المسلم من قراءة القرآن وتفسير السور ومعرفة معاني الكلمة.

ويساعد تطبيق أنا مسلم لقراءة القرآن والادعية المستخدمين على حفظ القرآن وتفسيره، كما يتميز بسهولة التعامل معه.

أقسام تطبيق أنا مسلم 2020 :

ينقسم تطبيق أنا مسلم لعدة اقسام، إذ يحتوي على جميع سور القرآن الكريم قراءة وبحث وحفظ، كما يساعد التطبيق على حفظ القرآن في مدة زمنية يحددها للمستخدم المسلم.

ومن الأقسام الأخرى الذي يحتوي عليها تطبيق أنا مسلم، منها تفسير القرآن الكريم بثلاثة تفاسير (التفسير الميسر، البغوي، السعدي)، بالإضافة إلى اعراب القرآن الكريم كامل، كما يوفر معاني كلمات لكل كلمات القرآن.

كما يعرض تطبيق أنا مسلم، ميزة جيدة للمسلم إذ تتيح له الاختبار في حفظ القرآن كما يمكنه تسميع أي صورة، مع ظهور نسبة نجاحك في الحفظ.

ويتضمن تطبيق أنا مسلم مجموعة من الفتاوى لعدد من علماء الامة منهم العلامة بن باز.

ومن الفتاوي التي يتضمنها التطبيق فتاوي خاصة بالمرأة المسلمة، كما يشمل على أذكار الصباح والمساء وحصن المسلم بالكامل، وعلى مجموعة من الفيديوهات التعليمية، وعلى كل ما يخص فقه العبادات بمنظور اهل السنة والجماعة.

كما ويتيح تطبيق أنا مسلم، على التقويم الهجري ويمكنه تحويل التاريخ إلى ميلادي ومعرفة كم يوم تبقى لشهر رمضان.

هذه مميزات تطبيق أنا مسلم 2020 :

ولتطبيق أنا مسلم مميزات عدة، وهي على النحو التالي :

الميزة الأولى :ويشمل تطبيق أنا مسلم على أذكار الصباح وأذكار المساء بصوت القارئ مشاري العفاسي.

الميزة الثانية : يحتوي على جميع أسماء الله الحسنى وتفسير لذلك.

الميزة الثالثة : ويتيح تطبيق أنا مسلم استخدام الهاتف كمسبحة، كما يحفظ كل رقم يصل إليه المسلم من التسبيح.

الميزة الرابعة : يوجد في التطبيق قائمة باسم المسابقة وهو قسم جديد لاختبار معلوماتك الدينية.

الميزة الخامسة: ويحتوي التطبيق على مكتبة إسلامية وبها معلومات عن الله عزو جل، وعن الملائكة، ومجزات القرآن الكريم، وقصص الأنبياء والصحابة، وغيره.

رابط تحميل تطبيق أنا مسلم 2020 للاندرويد :

لتحميل تطبيق أنا مسلم (اضغط هنا) .