ماهي مسلسلات رمضان 2020 مصرية الأكثر متابعة؟

لقيت مسلسلات رمضان 2020 المصرية ،قبولًا واسعاً لدى متابعي المسلسلات ورواد مواقع التواصل، آخذة بصدارة التريند والأكثر بحثا على المواقع العالمية، ومنذ بداية عرض الحلقات الأولى لكل منها، تمّ تمييز الجيد منها والأكثر متابعة مع المشاهير فيها.

قائمة بأبرز مسلسلات رمضان 2020 مصرية من حيث المتابعة والبحث:

أولاً : مسلسل الاختيار

تصدر مسلسل “الاختيار” تريند موقع “تويتر”، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسلات رمضان 2020 مصرية

كما وحقق ردود أفعال إيجابية فورعرضه، خاصة مع إشادة قطاع كبير من الجمهور .

وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق.

وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام، آسر ياسين.

وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل الفتوة:

تصدّر هذا المسلسل البحث في تطبيق “تويتر “، مع بداية عرضه على شاشة “الحياة” وهو بطولة ياسر جلال، وأحمد خليل، ومي عمر ، وأحمد صلاح حسني.

وتشهد أحداث المسلسل، فترة زمنية قديمة قبل 100 عام أو أكثر وتحديداً في عصر الفتوات، حيث تستعرض الحلقات أوجه الحياة الاجتماعية خلال هذه الفترة من خلال شخصية الفتوة، والأفراد المحيطين بها، كما يتناول بعض الأحداث الأخرى بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على والصراعات التي دارت خلال هذا العصر.

مسلسل النهاية:

المسلسل من بطولة الفنان يوسف الشريف، حيث احتل المسلسل صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، بحلقته الأولى، ويعود الفنان يوسف للسباق الرمضاني بهذا المسلسل الجديد، الذي نشر صورة منه عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر”، أعلن بها تصدره قائمة تريندات “تويتر”.

وهو من فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ومن بطولة يوسف الشريف عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل فلانتينو

والمسلسل من بطولة الزعيم عادل إمام والذي يقوم بدور شخص يدعي “نور عبد المجيد”.

ويشتهر بإسم فلانتينو ويملك مجموعة مدارس دولية، ويدخل في صراع ومشاكل مع زوجته خلال الحلقات ويشاركه في المسلسل نخبة من الفنانين.

مسلسل البرنس

ويقوم بدور البطولة في ذلك المسلسل الفنان محمد رمضان ومعه نخبة من أبرز نجوم الفن،

وكان محمد رمضان قد حقق نجاح كبير خلال السنوات السابقة من خلال الأعمال التي قدمها في شهر رمضان

وشهدت أعلى نسب مشاهدة.