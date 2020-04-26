محمد صلاح يستحوذ على اعلان عزوتنا ملايين

تصدر نجم ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح، المشهد في إعلان رمضاني، شارك فيه عدد من الإعلاميين والفنانين المصريين، حيث استحوذ صلاح وطفلته مكة على معظم مشاهد الاعلان الذي حمل اسم "عزوتنا ملايين".

ويروج الإعلان لكيفية التغلب على "التباعد الاجتماعي" من خلال محادثات الفيديو والحرص على الحديث مع الأصدقاء حتى في الظروف الصعبة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن بين النجوم المشاركين في الإعلان، الفنانة المصرية منى زكي، التي جاء ظهورها مشابها لـ محمد صلاح، حيث شاركت مع أبنائها أيضا.

واختارت شركة فودافون للاتصالات، الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ، لأداء أغنية الإعلان ، في الوقت الذي غنى فيه الفنانون كلمات الأغنية نفسها ، من خلال تحريك شفاههم فقط.

وظهر في الإعلان الرمضاني أيضا، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وحفيده ، والثلاثي هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي .

وشاركت أيضا الإعلامية المصرية إسعاد يونس، والكوميديان محمد هنيدي، والفنانة المصرية أمينة خليل، والمطرب أمير عيد وبهاء أحمد .

وشهد الإعلان رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات إيجابية أشادت بالفكرة، خاصة أنها تشجع على التباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر المنزلي.