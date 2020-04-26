مصدر يكشف نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر ابريل 2020

كشفت مصادر خاصة أن الحكومة الفلسطينية ستصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان/ ابريل الحالي، بنسبة 60%، بسبب الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة في ظل أزمة كورونا.

و بحسب المصادر، فسيتم صرف رواتب الموظفين العموميين بكافة المحافظات بالضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 60% من الرواتب، حيث أنه سيتم نسبة 60% من الراتب الأساسي لقطاع غزة، و 75% للضفة الغربية.

و كان ما تسمى بمحكمة منطقة القدس بشكل مؤقت قرارًا بتجميد مبلغ 450 مليون شيكل من أموال عوائد السلطة الفلسطينية التي تحتفظ بها "إسرائيل".

وجاء القرار، بعد 15 دعوى قضائية من عشرات الإسرائيليين، أصيب وقتل أفراد من عوائلهم جراء عمليات فلسطينية خلال الانتفاضة، وفق ما ذكرت قناة ريشت كان العبرية.