تردد قناة ذكريات السعودية على نايل سات

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية قناة ذكريات بهدف الترفيه عن المواطنين والمقيمين في منازلهم، وتعرض أعمال الماضي الجميل”، حسب الهيئة، في ذكريات خمسة عقود من الزمن عاشتها أجيال في المملكة.

ويعتبر انطلاق قناة ذكريات كمنصة ترفيهية في ظل الإجراءات السعودية الصارمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد فرض المزيد من القيود على المواطنين والمقيمين لمواجهة الفيروس المستجد.

و يمكن متابعة قناة ذكريات عبر ترددين على نايل سات، الأول هو 12284 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 ، أما الثاني فهو 12149 واستقطابه أفقي ومعدل الترميز هو 27500 .