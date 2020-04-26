د. مي كيلة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أكدت وزيرة الصحة مي كيلة، مساء اليوم الأحد، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت كيلة خلال الايجاز الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، إلى جانب المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، ان عدد الإصابات في فلسطين 495 إصابة، منها 139 في المحافظات الشمالية، و7 في المحافظات الجنوبية، و251 في محافظة القدس منها 129 داخل أسوار مدينة القدس المحتلة و122 في ضواحي القدس.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة بلغت 397، منها 74% للعمال، و9 من الكادر الطبي، مؤكدة أن جميع الإصابات بحالة مستقرة.

وشددت كيلة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الصحية والوقاية العامة، وضرورة ارتداء الكمامات خاصة عند الخروج من المنزل، داعية كبار السن والمرضى إلى عدم الخروج من المنزل والتوجه إلى المجال التجارية، وضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام المطهرات باستمرار.

ودعت إلى الالتزام بالحجر المنزلي لكافة الأشخاص الذين يشتبه بإصابتهم بالفيروس، وضرورة الابلاغ عن كل شخص يخالف الحجر المنزلي.