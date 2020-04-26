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"هآرتس" العبرية تكشف عن عصيان مدني إسرائيلي بسبب كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:13 - 26 ابريل 2020
عصيان مدني إسرائيلي عصيان مدني إسرائيلي
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كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، النقاب عن منع جيش الاحتلال من عصيان مدني إسرائيلي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.   

وقالت الصحيفة :"إنّ وحدات جمع المعلومات الاستخباراتية (أمان)، أوصوا بإنشاء جهاز وعي لمنع تطور عصيان في ظل استمرار وباء كورونا".

وأضافت أنّ شخصيات رفيعة في مؤسسة (أمان)، ناقشت الأوضاع في (إسرائيل) قبل أسبوعين، كما ساعدوا في جمع البيانات حول إمكانية حدوث عصيان مدني.

وأشارت إلى أن الشخصيات الأمنية ناقشوا إمكانية منع تمرد الإسرائيليين ضد حكومة الاحتلال، وكيفية الصّد لها.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال قد أعلنت مارس الماضي، حالة الطوارئ القصوى في كافة المدن المحتلة، بدء إصابة عشرات المستوطنين بفيروس كورونا.

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